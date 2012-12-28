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В России
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43 минуты назад
Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для мигрантов до 60 млн рублей
Штрафы за подделку документов для мигрантов увеличили до 60 млн рублей.
Также до 80 тысяч рублей увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт, а за повторное правонарушение — до 200 тысяч рублей, — говорится на сайте Госдумы.
«Это будет способствовать пресечению выдачи фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина — одного из самых распространенных преступлений в сфере организации незаконной миграции», — заявил в своем канале в Телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, с начала 2024 года в РФ было принято 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики, которыми предусматривается: введение режима высылки незаконных мигрантов и создание реестра контролируемых лиц, не имеющих права находиться в нашей стране; ограничение количества сим-карт, продаваемых в том числе мигрантам, а также ужесточение требований к заключению с иностранными гражданами договоров об оказании услуг связи, включая сбор биометрических данных; противодействие заключению фиктивных браков и процессу фиктивного усыновления; прекращение гражданства Российской Федерации в связи с неисполнением обязанности по постановке на воинский учет; возможность проведения правительством совместно с регионами экспериментов по апробации дополнительных правил и условий въезда в нашу страну и выезда из неё; конфискация имущества, полученного от организации незаконной миграции или направленного на финансирование такой незаконной деятельности; отнесение организации незаконной миграции, совершённой организованной группой или в целях совершения тяжких преступлений, подделки документов к числу особо тяжких преступлений; признание обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации; усиление ответственности за совершение преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан; полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов; а также внесудебная блокировка интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также информации о способах осуществления незаконной миграции.
Всё это позволило создать более эффективную систему противодействия незаконной миграции и сформировать законодательное поле для борьбы с противоправными действиями, — подчеркнул Володин.
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