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43 минуты назад

Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для мигрантов до 60 млн рублей

Штрафы за подделку документов для мигрантов увеличили до 60 млн рублей.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции устанавливаются повышенные штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения для юридических лиц — от 5 млн до 10 млн рублей, за повторное совершение — от 10 млн до 60 млн.

Также до 80 тысяч рублей увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт, а за повторное правонарушение — до 200 тысяч рублей, — говорится на сайте Госдумы.

«Это будет способствовать пресечению выдачи фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина — одного из самых распространенных преступлений в сфере организации незаконной миграции», — заявил в своем канале в Телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, с начала 2024 года в РФ было принято 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики, которыми предусматривается: введение режима высылки незаконных мигрантов и создание реестра контролируемых лиц, не имеющих права находиться в нашей стране; ограничение количества сим-карт, продаваемых в том числе мигрантам, а также ужесточение требований к заключению с иностранными гражданами договоров об оказании услуг связи, включая сбор биометрических данных; противодействие заключению фиктивных браков и процессу фиктивного усыновления; прекращение гражданства Российской Федерации в связи с неисполнением обязанности по постановке на воинский учет; возможность проведения правительством совместно с регионами экспериментов по апробации дополнительных правил и условий въезда в нашу страну и выезда из неё; конфискация имущества, полученного от организации незаконной миграции или направленного на финансирование такой незаконной деятельности; отнесение организации незаконной миграции, совершённой организованной группой или в целях совершения тяжких преступлений, подделки документов к числу особо тяжких преступлений; признание обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации; усиление ответственности за совершение преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан; полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов; а также внесудебная блокировка интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также информации о способах осуществления незаконной миграции.

Всё это позволило создать более эффективную систему противодействия незаконной миграции и сформировать законодательное поле для борьбы с противоправными действиями, — подчеркнул Володин.
мигранты
штраф
запрет
подделка документов
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