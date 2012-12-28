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В России
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сегодня, 13:55
Росреестр сообщил о росте числа сделок по ипотеке в Москве
По сравнению с октябрем прошлого года число ипотечных сделок в столице, по данным управления, выросло почти на 6%.
Из статистики ведомства следует, что результаты октября по ипотечным сделкам на 5,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года (11,25 тыс.), а также на 28,4% превосходят показатель октября 2022 года (9,26 тыс.), — передает РБК.
«Положительная динамика во многом обусловлена спросом, сформированным на фоне исчерпания лимитов банками в начале месяца по семейной льготной программе кредитования, побудив многих заявителей успеть получить одобрение. Также часть ипотечных договоров пришлась в октябре на вторичное жилье, которое сейчас продается ниже предложений, встречающихся у застройщиков», — заявил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.
Всего в январе — октябре 2024 года зарегистрировано 100,79 тыс. ипотечных сделок. Это на 13,4% меньше, чем за десять месяцев прошлого года (116,43 тыс.), но на 13,7 превосходит результат января — октября 2022 года (88,63 тыс.), — отметили в ведомстве.
В 2023 году, по данным Росреестра, в Москве было зарегистрировано рекордное число ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках жилья — 136,2 тыс. Данный показатель стал максимальным за все время ведения статистики (с 2009 года).
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