Роспотребнадзор взял на контроль факт заражения сибирской язвой у границы с РФ

Резервуаром для возбудителя болезни — бактерий Bacillus anthracis служат внешняя среда (зараженная почва) и животные. Человек может заразиться при контакте с тушами животных, продуктами животноводства, кожей и мехом, а также через воду, почву и воздух.