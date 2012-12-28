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В России
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сегодня, 13:04

Роспотребнадзор взял на контроль факт заражения сибирской язвой у границы с РФ

Резервуаром для возбудителя болезни — бактерий Bacillus anthracis служат внешняя среда (зараженная почва) и животные. Человек может заразиться при контакте с тушами животных, продуктами животноводства, кожей и мехом, а также через воду, почву и воздух.

В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщение о выявлении случая заражения сибирской язвой в приграничном с Россией районе Монголии, — говорится на сайте ведомства.

По имеющейся информации житель граничащего с Россией монгольского региона Увс на северо-западе страны заразился сибирской язвой во время выпаса скота. Диагноз подтвержден лабораторно, заболевший госпитализирован и продолжает лечение.

«Молекулярно-биологический анализ подтвердил диагноз «сибирская язва», которой житель сума (поселения) Зуунговь в аймаке (регионе) Увс заразился во время выпаса скота. Заболевший находится на лечении в многопрофильной аймачной больнице», — сообщает Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.

В центре также отметили, что в регионе работает бригада Минздрава совместно с ветслужбой и отделом по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки. На приграничной территории с Монголией ситуация по сибирской язве стабильная. Угроза эпидемического распространения исключена. Заболевание не передается от человека к человеку.

Уточняется, что для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС «Периметр», позволяющей оценить и минимизировать риски завоза опасных инфекционных болезней.

Сибирская язва – опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis способен образовывать споры, которые устойчивы в окружающей среде и могут сохраняться в почве в течение многих лет. Источником сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды, а также термически не обработанная пищевая продукция от них.
сибирская язва
здоровье
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