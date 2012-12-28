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В России
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57 минут назад
В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный
Жертвой взрыва автомобиля на улице Шевченко в Севастополе оказался военный.
«В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался», — рассказал Развозжаев.
По его словам, погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии.
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