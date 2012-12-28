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В России
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сегодня, 11:29
ФСБ пресекла теракт в Нижнем Тагиле на электроподстанции
ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле на электроподстанции, питающей одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации, гражданин Российской Федерации, 1997 года рождения, планировавший за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в г. Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги», —рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Уточняется, что у него были обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в иностранном мессенджере «Telegram» с украинскими спецслужбами.
Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, н. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведения следственных действий он дал признательные показания.
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