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В России
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сегодня, 10:51
Над шестью регионами РФ за ночь уничтожили 29 беспилотников
Средства ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Белгородской, Тверской, Брянской, Пензенской и Воронежской областями.
Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь – над территорией Белгородской области, пять – над территорией Тверской области, пять – над территорией Брянской области, три – над территорией Пензенской области и два – над территорией Воронежской области, — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Телеграм-канале, что за прошедшие сутки были повреждены 11 частных домов, 3 надворные постройки, 3 автомобиля, линии газо- и электроснабжения. Кроме того, в результате прямого попадания снаряда разрушена часть двухквартирного жилого дома, вследствие атаки БПЛА огнём уничтожен частный дом. А утром он сообщил об атаке на город Шебекино. В 5 частных домах выбиты окна, также на территории одного из домовладений осколками посечены забор и гараж. Три легковых автомобиля получили различные повреждения. Кроме того, перебиты линии электропередач — часть города остаётся временно без света. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены два легковых автомобиля. В Волоконовском районе в селе Новое с беспилотника сброшены 6 взрывных устройств на легковой автомобиль — транспортное средство получило повреждения. Ещё один беспилотник атаковал хутор Плотвянка — в результате двух сбросов повреждены крыша частного дома и легковой автомобиль. В селе Репяховка Краснояружского района вследствие атаки дрона на территории частного домовладения посечён забор и повреждён двигавшийся по дороге легковой автомобиль.
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