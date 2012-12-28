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6 минут назад

В Новосибирской области из военной части сбежали 10 человек

Сразу 10 человек самовольно покинули военную часть в Коченевском районе Новосибирской области. Они выехали с территории рабочего поселка Коченево на такси. Четверо из них уже были задержаны.

Глава Коченевского района Новосибирской области Евгений Антипов сообщил в своем официальном Телеграм-канале, что с территории части, расположенной в р.п. Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек.

Он уточнил, что они выехали с территории Коченево на такси. Четыре человека были задержаны за пределами Коченевского района.

Подчеркивается, что преступления на территории района не совершались.

Глава района призвал местных жителей сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации.
побег
военная часть
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