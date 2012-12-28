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В России
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6 минут назад
В Новосибирской области из военной части сбежали 10 человек
Сразу 10 человек самовольно покинули военную часть в Коченевском районе Новосибирской области. Они выехали с территории рабочего поселка Коченево на такси. Четверо из них уже были задержаны.
Он уточнил, что они выехали с территории Коченево на такси. Четыре человека были задержаны за пределами Коченевского района.
Подчеркивается, что преступления на территории района не совершались.
Глава района призвал местных жителей сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации.
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