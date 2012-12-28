Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
В России
38
38 минут назад
Российские импортеры сократили закупки гаджетов почти на треть
Осенью 2024 года российские импортеры начали сокращать закупки электроники и бытовой техники — об этом «Известиям» рассказал представитель одного из иностранных производителей. По его словам, компании до сих пор не удалось законтрактовать поставки в тех объемах, в которых они оформлялись в предыдущие годы в начале IV квартала.
«Спрос пока увеличивается достаточно медленно, и здесь прослеживается влияние ключевой ставки. Сейчас очень выгодные банковские ставки, граждане намного охотнее открывают депозиты, чем тратят деньги на бытовую технику и электронику», — полагают в «Марвел-Дистрибуция».
Говорят о снижении импорта и другие участники рынка. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин констатировал: в октябре в зависимости от категории товара, закупки импортной техники уменьшились на 15-30% год к году. Он согласился с тем, что на это влияет размер ключевой ставки и, как следствие, высокие проценты по депозитам, которые отвлекают деньги с рынка.
«Просели не все категории техники и электроники, но роста нет нигде. Импортеры снижают закупки, поскольку на рынке нет денег. Это приведет к тому, что рынок сократится. Мы уже пересматриваем все прогнозы. Так, изначально предполагалось, что в этом году будет продано 32 млн смартфонов. Исходя из текущей динамики, прогноз снижен до 30 млн», — отмечает Муртазин.
По его мнению, в этом году в целом рынок может сократиться на 10-20%.
0
0
0
0
0
Комментарии