Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: две воздушных тревоги, опасный «Крот» и перезахоронение прокурора
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
Происшествия
Жильцам дома-страдальца вернули возможность пользоваться туалетом
Общество
Липецк сэкономит на аттракционах 26 миллионов рублей
Общество
Департамент культуры оставил председатель
Общество
Департамент образования: контракт молодой учительницы сразу заключался на время декрета
Общество
47-летняя женщина полгода получала пенсию отца после его смерти
Происшествия
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
Происшествия
В Дагестане завершаются съёмки фильма о липецком ОМОНе
Культура
Читать все
На липецких остановках появятся электронные экраны
Общество
На площади Ксении Константиновой крадут скамейки
Происшествия
Пенсионер напал на соседку из-за смородины
Происшествия
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Липецкие полицейские выявили три случая фиктивных браков с иностранцами
Общество
Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
Происшествия
Липчанин отсудил больше 51 тысячи рублей за не накрытый стол в кафе
Общество
До нового снега еще два дня
Погода в Липецке
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Клиент юридической фирмы отсудил у неё 21 тысячу рублей
Общество
Читать все
В России
38
38 минут назад

Российские импортеры сократили закупки гаджетов почти на треть

Осенью 2024 года российские импортеры начали сокращать закупки электроники и бытовой техники — об этом «Известиям» рассказал представитель одного из иностранных производителей. По его словам, компании до сих пор не удалось законтрактовать поставки в тех объемах, в которых они оформлялись в предыдущие годы в начале IV квартала.  

Закупки импортеров действительно сокращаются, главная причина — затоваренность складов, отметили в компании «Марвел-Дистрибуция». Многие компании рассчитывали на значительно большую покупательскую активность в конец этого года, поэтому ранее наращивали закупки, но пока этот прогноз сбывается частично, констатирует ее представитель.  
 
«Спрос пока увеличивается достаточно медленно, и здесь прослеживается влияние ключевой ставки. Сейчас очень выгодные банковские ставки, граждане намного охотнее открывают депозиты, чем тратят деньги на бытовую технику и электронику», — полагают в «Марвел-Дистрибуция».  
 
Говорят о снижении импорта и другие участники рынка. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин констатировал: в октябре в зависимости от категории товара, закупки импортной техники уменьшились на 15-30% год к году. Он согласился с тем, что на это влияет размер ключевой ставки и, как следствие, высокие проценты по депозитам, которые отвлекают деньги с рынка.  
 
«Просели не все категории техники и электроники, но роста нет нигде. Импортеры снижают закупки, поскольку на рынке нет денег. Это приведет к тому, что рынок сократится. Мы уже пересматриваем все прогнозы. Так, изначально предполагалось, что в этом году будет продано 32 млн смартфонов. Исходя из текущей динамики, прогноз снижен до 30 млн», — отмечает Муртазин. 
 
По его мнению, в этом году в целом рынок может сократиться на 10-20%.  

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru