Российские импортеры сократили закупки гаджетов почти на треть

Осенью 2024 года российские импортеры начали сокращать закупки электроники и бытовой техники — об этом «Известиям» рассказал представитель одного из иностранных производителей. По его словам, компании до сих пор не удалось законтрактовать поставки в тех объемах, в которых они оформлялись в предыдущие годы в начале IV квартала.





Закупки импортеров действительно сокращаются, главная причина — затоваренность складов, отметили в компании «Марвел-Дистрибуция». Многие компании рассчитывали на значительно большую покупательскую активность в конец этого года, поэтому ранее наращивали закупки, но пока этот прогноз сбывается частично, констатирует ее представитель.«Спрос пока увеличивается достаточно медленно, и здесь прослеживается влияние ключевой ставки. Сейчас очень выгодные банковские ставки, граждане намного охотнее открывают депозиты, чем тратят деньги на бытовую технику и электронику», — полагают в «Марвел-Дистрибуция».Говорят о снижении импорта и другие участники рынка. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин констатировал: в октябре в зависимости от категории товара, закупки импортной техники уменьшились на 15-30% год к году. Он согласился с тем, что на это влияет размер ключевой ставки и, как следствие, высокие проценты по депозитам, которые отвлекают деньги с рынка.«Просели не все категории техники и электроники, но роста нет нигде. Импортеры снижают закупки, поскольку на рынке нет денег. Это приведет к тому, что рынок сократится. Мы уже пересматриваем все прогнозы. Так, изначально предполагалось, что в этом году будет продано 32 млн смартфонов. Исходя из текущей динамики, прогноз снижен до 30 млн», — отмечает Муртазин.По его мнению, в этом году в целом рынок может сократиться на 10-20%.