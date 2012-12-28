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37 минут назад

В Китае 35 человек погибли и 43 пострадали при наезде машины на толпу пешеходов

В китайском городе Чжухай автомобиль накануне наехал на группу людей, которая занималась спортом.

При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, — передает РИА Новости со ссылкой на местное отделение полиции.

«Одиннадцатого ноября, около 19:48 по местному времени (14:48 мск), водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай, что привело к смерти 35 человек», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что еще 43 человека получили ранения, их госпитализировали. Жизням пострадавших ничего не угрожает.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, они взяли под контроль 62-летнего водителя, а также помогли доставить в больницу пострадавших.

В ведомстве уточнили, что мужчина ворвался на небольшом внедорожнике в городской спортивный центр и налетел на занимавшихся в нем людей. Стражам порядка удалось остановить водителя, когда он пытался скрыться с места преступления.

«Сотрудники полиции обнаружили, что водитель, сидя в машине, наносил себе увечья ножом, после чего сразу же задержали его и отправили в больницу», — добавили в ведомстве.

Он впал в кому, у служб безопасности пока нет возможности его допросить.

Согласно предварительным данным расследования, причиной поведения мужчины могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился строго, в соответствии с законом наказать водителя автомобиля, которого он назвал преступником. Он также поручил приложить все усилия для спасения раненых и оказать помощь пострадавшим и их семьям.

В генконсульстве России в Гуанчжоу рассказали, что сообщений о пострадавших при инциденте россиянах не поступало.
ДТП
авария
Китай
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