Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
В горсовете не поверили в утверждение вице-мэра Липецка о наличии у «управляшек» тракторов для уборки снега
Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
В России
66
сегодня, 16:49
Врач назвала содержащие скрытый сахар полезные продукты
Сахар может содержаться даже в самых неожиданных продуктах. К ним относятся йогурты с добавлением фруктов и ягод.
Скрытый сахар присутствует во многих продуктах, которые на первый взгляд могут показаться полезными или безопасными. Так, большое количество сахара содержится в йогуртах с добавлением фруктов и ягод. Так называемые «полезные» напитки, такие как смузи и коктейли, также могут содержать большое количество добавленного сахара, — отмечает специалист.
Консервы, например, сладкие соусы и приправы, также могут добавить немало лишних калорий в наше меню. Не стоит забывать и о хлебобулочных изделиях: даже если хлеб выглядит здоровым и цельнозерновым, он может содержать сахар, необходимый для улучшения вкуса и продления срока хранения. Зачастую готовые завтраки – мюсли и гранола – также оказываются сахарными ловушками, — утверждает эксперт.
По словам Арслановой, существует множество альтернатив, которые помогут сократить потребление сахара.
«Например, вместо обычного сахара можно использовать стевию, которая обладает природной сладостью без калорий. Алоэ вера, известное своими целебными свойствами, также может заменить сахар в различных десертах. Его гель не только придает сладость, но и обогащает блюда витаминами и минералами», — уточняет врач.
«В современном мире, где забота о здоровом образе жизни становится приоритетом для многих, скрытое содержание сахара в продуктах питания вызывает все большее беспокойство. Большинство из нас даже не подозревает, что любимые продукты могут содержать опасные для здоровья добавки», — резюмирует Арсланова.
0
0
0
0
0
Комментарии