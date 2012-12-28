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В РФ введен запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола

В РФ введен запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, который запрещает усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, где разрешена смена пола, — говорится на сайте нижней палаты парламента РФ.

«Политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие‑либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, с 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России.

«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», — заявил председатель Госдумы.
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