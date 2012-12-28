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В России
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сегодня, 16:00
В РФ введен запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола
В РФ введен запрет на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
«Политика Запада в отношении детей губительна. В 10 европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие‑либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, с 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России.
«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», — заявил председатель Госдумы.
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