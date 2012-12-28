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В России
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сегодня, 15:21
В Госдуме приняли закон о запрете «пропаганды чайлдфри»
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри.
«За» проголосовали 403 человека, — передает РБК.
Поправки вносятся в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О государственной поддержке кинематографии», «Об основных гарантиях прав ребенка», «О рекламе» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Везде будет прописан запрет на распространение информации, «пропагандирующей отказ от деторождения».
Инициатива предполагает также изменения в КоАП, согласно которым физических лиц за нарушение запрета будут штрафовать на сумму до 400 тыс. руб., должностных — до 800 тыс. руб., юрлиц — до 5 млн руб., рассказывал один из авторов законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Протоколы будут составлять полиция и Роскомнадзор.
«Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, принятые законы призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность.
«Необходимо делать все, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности», — заявил Володин.
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