Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: две воздушных тревоги, опасный «Крот» и перезахоронение прокурора
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
Происшествия
Жильцам дома-страдальца вернули возможность пользоваться туалетом
Общество
Липецк сэкономит на аттракционах 26 миллионов рублей
Общество
Департамент культуры оставил председатель
Общество
Департамент образования: контракт молодой учительницы сразу заключался на время декрета
Общество
47-летняя женщина полгода получала пенсию отца после его смерти
Происшествия
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
Происшествия
В Дагестане завершаются съёмки фильма о липецком ОМОНе
Культура
Читать все
На липецких остановках появятся электронные экраны
Общество
На площади Ксении Константиновой крадут скамейки
Происшествия
Пенсионер напал на соседку из-за смородины
Происшествия
Липчанин отсудил больше 51 тысячи рублей за не накрытый стол в кафе
Общество
Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
Происшествия
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Липецкие полицейские выявили три случая фиктивных браков с иностранцами
Общество
До нового снега еще два дня
Погода в Липецке
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Клиент юридической фирмы отсудил у неё 21 тысячу рублей
Общество
Читать все
В России
83
сегодня, 15:21

В Госдуме приняли закон о запрете «пропаганды чайлдфри»

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законы, которые ограничивают распространение деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого вносятся дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола, — сообщается на сайте Госдумы.

«За» проголосовали 403 человека, — передает РБК.

Поправки вносятся в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О государственной поддержке кинематографии», «Об основных гарантиях прав ребенка», «О рекламе» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Везде будет прописан запрет на распространение информации, «пропагандирующей отказ от деторождения».

Инициатива предполагает также изменения в КоАП, согласно которым физических лиц за нарушение запрета будут штрафовать на сумму до 400 тыс. руб., должностных — до 800 тыс. руб., юрлиц — до 5 млн руб., рассказывал один из авторов законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Протоколы будут составлять полиция и Роскомнадзор.

«Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, принятые законы призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность.

«Необходимо делать все, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности», — заявил Володин.
чайлдфри
запрет
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru