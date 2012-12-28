Столичные археологи нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах

Во время работ на двух археологических площадках столицы (на территории Чижевского подворья на Никольской улице и на Тверской улице) были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции.