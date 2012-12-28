Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчане жалуются на платежи за отопление
Общество
Переписка в рабочем чате обернулась штрафом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: две воздушных тревоги, опасный «Крот» и перезахоронение прокурора
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
Происшествия
Жильцам дома-страдальца вернули возможность пользоваться туалетом
Общество
Липецк сэкономит на аттракционах 26 миллионов рублей
Общество
Департамент культуры оставил председатель
Общество
В Дагестане завершаются съёмки фильма о липецком ОМОНе
Культура
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
Происшествия
Читать все
Департамент культуры оставил председатель
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Общество
В горсовете не поверили в утверждение вице-мэра Липецка о наличии у «управляшек» тракторов для уборки снега
Общество
47-летняя женщина полгода получала пенсию отца после его смерти
Происшествия
Дом в центре города четыре дня с холодными батареями после ремонта теплосети
Общество
Пенсионер напал на соседку из-за смородины
Происшествия
От COVID-19 за неделю в Липецкой области погиб один человек
Коронавирус
На липецких остановках появятся электронные экраны
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
Происшествия
Читать все
В России
64
сегодня, 14:37

Столичные археологи нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах

Во время работ на двух археологических площадках столицы (на территории Чижевского подворья на Никольской улице и на Тверской улице) были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции.

Во время работ на двух археологических площадках столицы были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции. Их примерный возраст — около 400 лет. Оба изделия были изготовлены московскими мастерами, — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что подобные изразцы были украшением городских домов. На них изображали сказочные или исторические сюжеты, мифических существ и домашних животных. Красноглиняные плитки использовали в облицовке печей.

«Примечательно, что данные изразцы были найдены на двух улицах в центре Москвы: на территории Чижевского подворья и на Тверской. Эти находки дали возможность специалистам лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века. Например, стало очевидно, что любовь и почтение к этим домашним питомцам в изобразительном искусстве охотно выражали и четыре века назад. Изразцы с кошкой в короне имели популярность у горожан», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Начиная с XVI века похожие изразцы использовались для облицовки передней стенки печей. В холодное время года они хорошо удерживали тепло, а также служили украшением домашнего очага. У каждого печного изразца был свой отдельный рисунок, заключенный в рельефную рамку. На многих подобных артефактах изображены батальные сцены, мифологические сюжеты и растительные орнаменты.

На реставрацию таких находок обычно уходит от полутора недель до нескольких месяцев в зависимости от состояния артефакта или его фрагментов. В каждом изразце скрыты своя история, образ или сюжет, которые специалистам необходимо не только распознать, но и сохранить для будущих поколений. Найденные изразцы с изображением кошек уже отреставрированы, и сейчас их готовят к передаче в музейный фонд.

Отмечается, что первый изразец был найден на Тверской улице, где в период с 2022 по 2023 год проводились археологические исследования. Эта территория в XIV–XVII веках входила в состав Белого города, а в XVIII столетии стала частью Камер-Коллежского вала. Освоение этой местности было довольно интенсивным, что объясняет обилие бытовых находок, обнаруженных в ходе археологических работ.

Второй изразец нашли в нынешнем году на территории Чижевского подворья на Никольской улице. Это один из немногих сохранившихся участков Китай-города с культурным слоем до шести метров. Специалисты исследовали здесь территорию площадью около трех тысяч квадратных метров. В результате была собрана интересная и обширная коллекция фрагментов красных печных изразцов, среди которых и «кошка в короне».

Помимо этого, археологи обнаружили обширную коллекцию древних изразцов при проведении работ по благоустройству территории Яузской больницы (сегодня — городская клиническая больница № 23 имени И.В. Давыдовского). Среди них — белоглиняные изразцы, датированные первой половиной XVIII века, и красноглиняные расписные изразцы конца XVIII — первой половины XIX века. Это разнообразные элементы, которыми облицовывали печи: лицевые изразцы, колонки, карнизы, пояски.
археология
наука
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru