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В России
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сегодня, 14:37
Столичные археологи нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах
Во время работ на двух археологических площадках столицы (на территории Чижевского подворья на Никольской улице и на Тверской улице) были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции.
Уточняется, что подобные изразцы были украшением городских домов. На них изображали сказочные или исторические сюжеты, мифических существ и домашних животных. Красноглиняные плитки использовали в облицовке печей.
«Примечательно, что данные изразцы были найдены на двух улицах в центре Москвы: на территории Чижевского подворья и на Тверской. Эти находки дали возможность специалистам лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века. Например, стало очевидно, что любовь и почтение к этим домашним питомцам в изобразительном искусстве охотно выражали и четыре века назад. Изразцы с кошкой в короне имели популярность у горожан», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Начиная с XVI века похожие изразцы использовались для облицовки передней стенки печей. В холодное время года они хорошо удерживали тепло, а также служили украшением домашнего очага. У каждого печного изразца был свой отдельный рисунок, заключенный в рельефную рамку. На многих подобных артефактах изображены батальные сцены, мифологические сюжеты и растительные орнаменты.
На реставрацию таких находок обычно уходит от полутора недель до нескольких месяцев в зависимости от состояния артефакта или его фрагментов. В каждом изразце скрыты своя история, образ или сюжет, которые специалистам необходимо не только распознать, но и сохранить для будущих поколений. Найденные изразцы с изображением кошек уже отреставрированы, и сейчас их готовят к передаче в музейный фонд.
Отмечается, что первый изразец был найден на Тверской улице, где в период с 2022 по 2023 год проводились археологические исследования. Эта территория в XIV–XVII веках входила в состав Белого города, а в XVIII столетии стала частью Камер-Коллежского вала. Освоение этой местности было довольно интенсивным, что объясняет обилие бытовых находок, обнаруженных в ходе археологических работ.
Второй изразец нашли в нынешнем году на территории Чижевского подворья на Никольской улице. Это один из немногих сохранившихся участков Китай-города с культурным слоем до шести метров. Специалисты исследовали здесь территорию площадью около трех тысяч квадратных метров. В результате была собрана интересная и обширная коллекция фрагментов красных печных изразцов, среди которых и «кошка в короне».
Помимо этого, археологи обнаружили обширную коллекцию древних изразцов при проведении работ по благоустройству территории Яузской больницы (сегодня — городская клиническая больница № 23 имени И.В. Давыдовского). Среди них — белоглиняные изразцы, датированные первой половиной XVIII века, и красноглиняные расписные изразцы конца XVIII — первой половины XIX века. Это разнообразные элементы, которыми облицовывали печи: лицевые изразцы, колонки, карнизы, пояски.
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