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В России
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сегодня, 13:52
В ЦБ РФ хотят ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет
Центробанк планирует ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет.
В прошлом году на этот сегмент пришлось около 30% выдач, говорится в информационно-аналитическом материале регулятора по макропруденциальным лимитам.
По ипотечным кредитам, выданным на приобретение строящегося жилья, могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья (57% на 1 октября 2024 г., по данным Росстата).
Также предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10% до 20%. Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита, — сообщает пресс-служба регулятора.
Значения МПЛ будут установлены на таком уровне, чтобы не допустить ухудшения текущих стандартов кредитования (около средних значений по крупнейшим банкам, выдающим ипотечные кредиты). При введении МПЛ Банк России готов снизить макропруденциальные лимиты по ипотеке с «заградительного» уровня (по наиболее рискованным кредитам они сейчас установлены на уровне 900%).
В среднесрочной перспективе при росте кредитования чрезмерно высокими темпами могут быть дополнительно установлены МПЛ по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам с повышенным уровнем долговой нагрузки либо низким первоначальным взносом.
При принятии решений по МПЛ и определении целевой структуры ипотечного кредитования Банк России будет учитывать ситуацию на рынке ипотеки и в проектном финансировании, обеспечивать баланс рисков и доступности кредитования для граждан.
«МПЛ могут быть ужесточены, если рост ипотеки будет приводить к повышению долговой нагрузки уже закредитованных граждан либо в случае увеличения разрыва цен на первичном и вторичном рынках жилья. При уменьшении разрыва цен МПЛ по первоначальному взносу могут быть смягчены», — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Как сообщал ранее ЦБ РФ, в январе-сентябре 2024 года банки выдали ипотечные жилищные кредиты на 3 трлн 955,7 млрд рублей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество предоставленных за первые девять месяцев года кредитов снизилось на 26,7%, до 1 млн 062,4 тыс.
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