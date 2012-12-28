Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
С липецкого перевозчика требуют 813 тысяч рублей за пропавшие по пути в Ярославль три тонны шампиньонов
«Помогите нам вывезти мусор»: суд оштрафовал управляющую компанию на 125 000 рублей за грязную контейнерную площадку
В России
16
34 минуты назад
В Госдуму внесут закон о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка
В Госдуме РФ рассмотрят законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка.
«Мы проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены», — сообщил Вячеслав Володин.
По его словам, в рамках постановления депутаты направят правительству предложения по трудовой миграции, а также касающиеся семей, которые приезжают с мигрантами.
«Будем предлагать выработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти», — добавил председатель Госдумы.
По словам Володина, проектом постановления предлагается при зачислении в школы детей мигрантов предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также ввести запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка.
«В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — сказал Вячеслав Володин.
Документ с предложениями Правительству планируется рассмотреть на пленарном заседании 20 ноября, — добавил председатель Госдумы
0
0
0
0
0
Комментарии