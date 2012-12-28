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сегодня, 10:49

В Госдуме предлагают отменить 6-дневную рабочую неделю перед новогодними праздниками

В Государственной Думе выдвинули предложение об отмене шестидневной рабочей недели, предшествующей новогодним праздникам.

Сразу несколько депутатов Госдумы предложили отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом и сделать выходным днем 28 декабря, — пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, парламентарии обратились в кабмин с предложением разрешить властям регионов по своему усмотрению делать субботу 28 декабря выходным днем. В настоящее время это рабочий день по производственному календарю.

По данным SHOT, с такой инициативой к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко обратился депутат Госдумы Станислав Наумов. Он предлагает разрешить региональным властям установить 28 декабря 2024 года как выходной день по своему усмотрению.

Автор обращения считает, что дополнительные рабочие дни могут быть необходимостью на некоторых производствах при условии материального поощрения. Однако он также отметил, что отмена шестидневки и введение нового выходного дня может создать импульс для развития внутреннего туризма: семьи смогут раньше отправиться в путешествие — на отдых.

«Безусловно, есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например пищевая промышленность. Всё, что пойдёт на новогодний стол, должно быть свежим, вкусным. И поэтому люди на производстве могут сверхурочно поработать. При этом такую работу нужно финансово поощрять. Но там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своём регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год!», — заявил Наумов.

Согласно производственному календарю, выходной с 28 декабря перенесен на понедельник 30 декабря в соответствии с постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году». При этом суббота не будет сокращенным рабочим днем.

Россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.
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