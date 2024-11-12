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сегодня, 09:59
В Абхазии протестующие заблокировали центральную трассу
Протестующие в Абхазии заблокировали центральную трассу, а два моста перекрыли тракторами.
Лидеру страны сообщили, что ситуация с протестами в регионе ухудшается, а действия демонстрантов, которые, в частности, заблокировали республиканскую дорогу и перекрыли два моста, «носят уголовный характер», — пишет Lenta.ru.
Позже протестующие против задержания оппозиционных активистов временно разблокировали мост на реке Кодор в селе Адзюбжа Очамчырского района, соединяющий Восточную Абхазию с Сухумом, — рассказал один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.
«Представители власти подъехали туда [к Кодорскому мосту], дали гарантии, что в течение часа-полутора будут отпущены задержанные политические активисты, потому временно мост разблокировали. Если обещание не будут выполнено, жители села Адзюбжа намерены перекрыть его еще раз», — сказал Ардзинба.
Разблокирование моста подтвердил и секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа, — передает ТАСС.
«Кодорский мост разблокирован, движение по нему восстановлено после переговоров главы администрации района с протестующими», — сказал Лолуа.
«Проезд по Кодорскому мосту разблокирован. Представители власти дали протестующим гарантии, что задержанных в ближайшее время отпустят. В связи с этим, было принято решение один с трех мостов разблокировать», — говорится в Телеграм-канале оппозиции.
Заблокированными остаются два моста - Верхнегумистинский и Нижнегумистинский, связывающие Западную Абхазию с Сухумом.
«Небезразличные граждане таким образом проявляют свой протест, связанный с незаконным задержанием политических активистов, выступающих за защиту национальных интересов Абхазии. Тем, кому остро необходимо выехать из Сухума или въехать в Сухум, помогаем, организован трансфер», — сказал он.
Массовые акции протеста начались в городе Сухум после задержания четырех человек, которые пытались напасть на депутата парламента после внеочередной сессии. Отмечается, что на ней рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов (МФК).
По словам генпрокурора страны Адгура Агрбы, сейчас они находятся в СИЗО. Впоследствии их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы госбезопасности, требуя освободить задержанных. Однако их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Впоследствии число задержанных возросло до шести, — сообщила объединенная оппозиция в Telegram-канале.
Пока не будут отпущены все шестеро активистов, движение автотранспорта на въезде в город будет перекрыто, — заявила оппозиция.
Оппозиция выступила против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике.
11 ноября парламент Абхазии в окончательном чтении одобрил закон о строительстве МФК. Документ влияет на реализацию соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских компаний в республике. Соглашение было подписано 30 октября в Москве и ожидает ратификации абхазским парламентом.
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