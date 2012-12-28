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В России
47
55 минут назад

Российской экономике не хватает 2,7 млн работников

В РФ потребность в работниках для заполнения вакансий за II квартал 2024 увеличилась на 10%, достигнув рекорда в 2,7 млн человек. Об этом говорится в исследовании ВШЭ, сообщают «Известия». Больше всего предложений зафиксировано в обрабатывающих производствах и торговле.

Рынок труда находится под влиянием факторов, которые в этом году проявились особенно ярко: это рекордно низкая безработица и крайне высокий дефицит персонала, сказала директор по маркетингу HR-холдинга Ventra и цифровой платформы Ventra Go! Анна Ларионова. Он вызван эффектом демографической ямы и оттоком мигрантов, полагает эксперт.

Рост занятости в отдельных отраслях закономерен в условиях импортозамещения, считает доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Кроме того, увеличение производства продукции военно-промышленного комплекса повысило потребность в кадрах, сказала профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.

В феврале президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, анонсировал запуск нового нацпроекта «Кадры». Он начнет действовать с 1 января 2025 года.

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