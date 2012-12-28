Липчанин чистил сантехнику и получил сильнейшие химические ожоги: врачи пытаются спасти мужчине пальцы
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В России
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55 минут назад
Российской экономике не хватает 2,7 млн работников
Рынок труда находится под влиянием факторов, которые в этом году проявились особенно ярко: это рекордно низкая безработица и крайне высокий дефицит персонала, сказала директор по маркетингу HR-холдинга Ventra и цифровой платформы Ventra Go! Анна Ларионова. Он вызван эффектом демографической ямы и оттоком мигрантов, полагает эксперт.
Рост занятости в отдельных отраслях закономерен в условиях импортозамещения, считает доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Кроме того, увеличение производства продукции военно-промышленного комплекса повысило потребность в кадрах, сказала профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.
В феврале президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, анонсировал запуск нового нацпроекта «Кадры». Он начнет действовать с 1 января 2025 года.
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