Выдачи промышленной ипотеки рухнули в 2024 году

В 2024 году было выдано 205 льготных кредитов в рамках программы «Промышленная ипотека». Об этом «Известиям» сообщили в Минпромторге.



«В соответствии с поручениями президента РФ Минпромторгом России с 2022 года реализуется механизм «промышленной ипотеки», — указали в ведомстве.Согласно обновленным условиям его реализации, льготные кредиты предоставляются предприятиям, у которых выручка составляет менее 2 млрд рублей и менее 4 млрд рублей для малых технологических компаний, а также исключены предприятия пищевой промышленности. Таким образом, предоставление кредитов осуществляется предприятиям, относящимся к малому и среднему бизнесу.«Всего на приобретение, строительство, реконструкцию и модернизацию производственных площадей заемщикам выданы 1039 льготных кредитов на общую сумму 105,13 млрд рублей. В этом году выданы 205 льготных кредитов на общую сумму 22,33 млрд рублей, по итогам 2023 года выданы 834 льготных кредита на общую сумму 82,8 млрд рублей», — добавили в Минпромторге.В этом году льготные кредиты заключены с предприятиями, осуществляющими деятельность в легкой промышленности, лесопромышленном комплексе, химической промышленности.Реализация механизма промышленной ипотеки предусмотрена в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы.