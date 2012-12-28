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В России
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сегодня, 17:16
В ЦБ РФ заявили о высоком уровне инфляции в России
В настоящее время уровень инфляции в России остается высоким. Значительных изменений в динамике роста потребительских цен не наблюдается.
«Если смотреть на картину за последние месяц-два, то пока эта картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных усмотреть сложно», — сказал Заботкин по итогам встречи с руководством ЦБ РФ.
«Инфляция пока сохраняется на высоком уровне, как это и заложено в прогноз, который был обновлен в октябре», — добавил зампред Банка России.
Регулятор в октябре повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7%, на 2025 год — до 4,5-5,0% с 4-4,5%, — передает «Интерфакс».
«Данные за последнюю неделю в значительной степени связаны с удорожанием плодоовощей. В части устойчивых компонентов в целом последняя неделя, наверное, несколько меньше, чем предыдущая», — добавил Заботкин.
Инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября, — сообщал ранее Росстат.
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