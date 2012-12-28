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сегодня, 16:28

ФАС и Минтранс дали рекомендации по ценам на авиабилеты

Необходимо больше прозрачности в ценообразовании, чтобы пассажиры легче находили выгодные предложения и экономили на покупке билетов.

Федеральная антимонопольная служба и Минтранс направили авиакомпаниям письмо с рекомендациями по формированию ценовой политики перевозчиков, — сообщает пресс-служба ФАС.

«Ведомства совместно разработали основные положения, которые рекомендовали учитывать при разработке и формировании коммерческих политик», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпаниям необходимо разместить на сайтах декларацию о применяемых методах динамического ценообразования стоимости авиаперевозки. При этом должны быть проработаны подходы к реализации распродажных акций и других мероприятий со снижением цен.

«Меры сделают ценообразование на рынке пассажирских авиаперевозок прозрачным, а также повысят осведомленность граждан о способах сэкономить при покупке авиабилетов», — считают в Минтрансе России.

Кроме того, ФАС России и Минтранс России предлагают увеличить разнообразие тарифных групп для реализации удобного продуктового предложения дополнительных услуг пассажирам. Авиакомпаниям необходимо представить описание каждой тарифной группы с определенным пакетом дополнительных услуг.

В антимонопольной службе отметили, что в своих документах авиакомпании должны отразить методику определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов в экономклассе. «Авиакомпаниям необходимо обосновать выбор метода ценообразования с приведением наглядного примера», — уточняет служба.
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