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В России
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сегодня, 16:28
ФАС и Минтранс дали рекомендации по ценам на авиабилеты
Необходимо больше прозрачности в ценообразовании, чтобы пассажиры легче находили выгодные предложения и экономили на покупке билетов.
«Ведомства совместно разработали основные положения, которые рекомендовали учитывать при разработке и формировании коммерческих политик», — говорится в сообщении.
Уточняется, что авиакомпаниям необходимо разместить на сайтах декларацию о применяемых методах динамического ценообразования стоимости авиаперевозки. При этом должны быть проработаны подходы к реализации распродажных акций и других мероприятий со снижением цен.
«Меры сделают ценообразование на рынке пассажирских авиаперевозок прозрачным, а также повысят осведомленность граждан о способах сэкономить при покупке авиабилетов», — считают в Минтрансе России.
Кроме того, ФАС России и Минтранс России предлагают увеличить разнообразие тарифных групп для реализации удобного продуктового предложения дополнительных услуг пассажирам. Авиакомпаниям необходимо представить описание каждой тарифной группы с определенным пакетом дополнительных услуг.
В антимонопольной службе отметили, что в своих документах авиакомпании должны отразить методику определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов в экономклассе. «Авиакомпаниям необходимо обосновать выбор метода ценообразования с приведением наглядного примера», — уточняет служба.
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