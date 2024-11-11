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сегодня, 15:31

Президент РФ обратил внимание на сохранение дефицита яблок в стране

Президент России Владимир Путин обратил внимание на сохранение дефицита яблок в России в ходе встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

На встрече с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло президент России Владимир Путин заявил, что в стране сохраняется дефицит яблок и нужно развиваться в направлении решения этой проблемы, — передает ТАСС.

Российский лидер считает, что в стране нужно производить больше яблок — пока дефицит этих фруктов сохраняется.

Речь об этом зашла на встрече с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло. Глава республики обратил внимание, что у них находится «самый большой яблоневый сад на Юге России - 1 500 гектаров».

«И все равно дефицит, есть куда развиваться», — резюмировал глава государства.

В августе глава Минсельхоза Оксана Лут утверждала, что в прошлом году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а довести до 100% власти хотят к 2028 году, — пишет Lenta.ru.

В начале октября Россельхознадзор указывал, что из-за майских заморозков в центральном и северо-западном регионах страны текущий урожай яблок составит всего 30-40% от обычного, что и привело к росту цен на привычный продукт почти вдвое.

Для снижения напряженности правительство намерено заместить пропавший урожай поставками из Азербайджана, Армении, Турции, Сербии, Китая, Белоруссии, Приднестровья и Северной Кореи.
яблоки
дефицит
экономика
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