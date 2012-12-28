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В России
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сегодня, 14:40
Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%
Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Зоя Викторова рассказала в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, что в 2025 году зарплаты в Москве могут стать больше.
Уточняется, что 11 ноября комиссия рассматривает проект закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
«Что касается заработных плат, по итогам текущего года мы ожидаем роста на 16% среднемесячной номинальной заработной платы, в 2025 году на 12%», — сказала Викторова в ходе заседания.
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