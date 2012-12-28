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сегодня, 14:40

Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%

Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Зоя Викторова рассказала в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, что в 2025 году зарплаты в Москве могут стать больше.

Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова в ходе комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике заявила, что зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%, по итогу этого года ее рост ожидается на 16%, — передает РИА Новости.

Уточняется, что 11 ноября комиссия рассматривает проект закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

«Что касается заработных плат, по итогам текущего года мы ожидаем роста на 16% среднемесячной номинальной заработной платы, в 2025 году на 12%», — сказала Викторова в ходе заседания.
зарплата
экономика
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