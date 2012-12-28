Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%

Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Зоя Викторова рассказала в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, что в 2025 году зарплаты в Москве могут стать больше.