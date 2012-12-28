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В мире
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сегодня, 13:52
Япония сняла запрет на поставки в РФ авто с «мягкой» гибридной установкой
Япония официально разрешила россиянам покупать и вывозить автомобили с «мягкой» гибридной установкой.
Теперь на аукционах можно покупать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi, – передает РБК.
«Сложно это назвать смягчением запрета. Это, скорее, просто перечитали и переформулировали то, что было изначально. Изначально не существовало запрета на вывоз «мягких» гибридов. Выпуская этот документ и вводя эти санкции, они не подразумевали тот факт, что эти машины они тоже запрещают. Ввиду того, что японские брокеры и экспортеры боязливые, переживали на этот счет, то решили не торговать все, что с шильдиком «гибрид» или потенциально в документах называется гибрид. Сейчас из-за того, что продажи просели, уже японцы начали перечитывать, искать дополнительные ходы и лазейки. Разобрались и оказалось, что возить можно», – рассказал директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.
Запрет на экспорт снят с таких автомобилей как Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3. Примечательно, что под смягчение попали не все модели, а только с определенным двигателем.
По словам Клатаевского, японские брокеры, занимающиеся переоформлением автомобилей для экспортных компаний, подтвердили информацию об открытии экспорта «мягких» гибридов.
«Повлияет это [на рынок] однозначно положительно. У среднестатистического потребителя появится дополнительный выбор. Это новые модели, это расширенный список того, что ты можешь приобрести. Это неплохие машины, которые до санкций пользовались популярностью. Но хотелось бы, конечно, больших послаблений и отмены [санкций]. Потому что сейчас рынку это необходимо. Иначе Китай все-таки заберет еще больше, чем он уже забрал», – отметил предприниматель.
«Мягкий» гибрид – это автомобиль, который использует электрический мотор, но при этом не способен двигаться исключительно на электричестве. «Батарейка» здесь работает только в качестве помощника для бензинового двигателя.
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