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21 минуту назад

Красная икра может подорожать на 20% к Новому году

По прогнозам экспертов, цены на икру могут подняться на еще две-три тысячи за килограмм в период новогоднего ажиотажа.

Красная икра подорожает на 20% к Новому году, причиной этого стало снижение улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке, — передает RT со ссылкой Mash.

Согласно информации канала, сегодня 1 кг лососёвой красной икры продают оптом за 9 тыс. рублей вместо 5,5—6,5 тыс. рублей, как в 2023 году. В розницу цена достигает 13,2 тыс. рублей за килограмм.

«По прогнозам, в момент новогоднего ажиотажа циферки на ценниках увеличатся ещё на две-три тысячи», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что подорожание произошло в том числе из-за ужесточения процесса получения сертификатов и уменьшения спроса из-за высоких цен.

Оптовые цены на красную икру уже выросли с 5,5 тыс. рублей до 9 тыс. рублей, а потребительские — до 13 тыс. рублей.

Отмечается, что рост цен привел к увеличению поставок поддельной икры на рынок, в частности, разведенной минеральной водой. У такой икры пропадает вкус, цвет и оболочка икринок.
красная икра
экономика
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