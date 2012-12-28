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сегодня, 11:57
Взрыв в квартире на севере Москвы произошел не из-за газа
«Причина хлопка не газ. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, почему произошел хлопок с пожаром», — сказал источник агентства.
В пятиэтажном жилом накануне произошел взрыв, затем возник пожар. Его ликвидировали на площади 20 кв. м. В квартире на пятом этаже, где это случилось, обрушились межкомнатные перегородки. Пострадали семь человек, в том числе четыре ребенка.
Ранее ТАСС и телеграм-канал «112» связывали взрыв с газом.
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