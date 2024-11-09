В России
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вчера, 20:37
В жилом доме на севере Москвы произошел взрыв газа
В публикации отмечается, что взрыв произошел на пятом этаже многоквартирного жилого дома на Карельском бульваре. В квартире выбило стекла и начался пожар.
«Сообщают о четырех детях, среди них полугодовалый ребенок. У грудничка ожоги лица первой-второй степени. На месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.
В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что взяли под контроль установление обстоятельств пожара в квартире жилого дома.
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