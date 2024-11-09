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Погода в Липецке
В Липецкой области устанавливается ноябрьская погода
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3 пожарные машины справились с огнём на 200 кв.м. в Лебедянском районе
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В России
223
вчера, 20:37

В жилом доме на севере Москвы произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме на севере Москвы. В результате взрыва пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал 112.

В публикации отмечается, что взрыв произошел на пятом этаже многоквартирного жилого дома на Карельском бульваре. В квартире выбило стекла и начался пожар.

«Сообщают о четырех детях, среди них полугодовалый ребенок. У грудничка ожоги лица первой-второй степени. На месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что взяли под контроль установление обстоятельств пожара в квартире жилого дома.
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