В России
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сегодня, 20:34
На Камчатке украли 1,5 тонны красной икры
Двое неизвестных дождались, когда охранник уснет, затем расправились с замком и ворвались на завод. Перед ними оказалось море самой разной икры - нерки, кеты и горбуши. С "уловом" преступники вышли обратно - все так же мимо спящего сторожа.
"Просто так вывезти такой объем, даже когда сторож спит, нереально. Полторы тонны икры - это 60 куботейнеров по 25 килограммов, - рассуждает сотрудник одной из камчатских рыбодобывающих компаний Виталий. - В руках не унесешь и за пять минут не перетаскаешь. Значит, это кто-то из "своих". Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
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