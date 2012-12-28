В мире
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сегодня, 20:07
В Пакистане на вокзале произошёл теракт
По предварительным данным, взрыв произошел у касс вокзала перед отправкой поезда в Пешавар. Из 40 получивших ранение человек 10 находятся в критическом состоянии. Отмечается, что среди них есть сотрудники правоохранительных органов.
Пострадавшие доставлены в больницу города, где введено чрезвычайное положение. Полиция ведет расследование случившегося. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Армия освобождения Белуджистана".
Также в результате теракта сильное повреждение получила крыша железнодорожной платформы.
Владимир Путин направил свои соболезнования президенту и премьер-министру страны.
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