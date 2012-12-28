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сегодня, 20:07

В Пакистане на вокзале произошёл теракт

В пакистанской провинции Белуджистан произошёл теракт. Атаку устроил террорист-смертник. Погибли 27 человек, более 40 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, взрыв произошел у касс вокзала перед отправкой поезда в Пешавар. Из 40 получивших ранение человек 10 находятся в критическом состоянии. Отмечается, что среди них есть сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавшие доставлены в больницу города, где введено чрезвычайное положение. Полиция ведет расследование случившегося. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Армия освобождения Белуджистана".

Также в результате теракта сильное повреждение получила крыша железнодорожной платформы.

Владимир Путин направил свои соболезнования президенту и премьер-министру страны.
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