В России
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вчера, 17:37
Возбуждень дело после наезда вертолета на людей в Томской области
"Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 8 ноября на посадочной площадке месторождения Урманское в Парабельном районе Томской области. Перед взлетом вертолет Ми-8МТВ1 совершил самопроизвольный разворот и задел трех человек. Двое мужчин получили тяжелые травмы, еще одному диагностировали ушибы, он находится под наблюдением врачей. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
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