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На Липецкую область местами опустится туман
Погода в Липецке
В Липецкой области устанавливается ноябрьская погода
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3 пожарные машины справились с огнём на 200 кв.м. в Лебедянском районе
Происшествия
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В России
262
вчера, 17:37

Возбуждень дело после наезда вертолета на людей в Томской области

Уголовное дело возбуждено в Томской области по факту травмирования трех человек хвостом вертолета во время самопроизвольного разворота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.

"Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 8 ноября на посадочной площадке месторождения Урманское в Парабельном районе Томской области. Перед взлетом вертолет Ми-8МТВ1 совершил самопроизвольный разворот и задел трех человек. Двое мужчин получили тяжелые травмы, еще одному диагностировали ушибы, он находится под наблюдением врачей. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
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