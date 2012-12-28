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В России
37
33 минуты назад

Работающих подростков в России стало на 40% больше

Число занятых молодых людей в возрасте 15-17 лет выросло на 40%, до 87 тыс. в 2023 году, сообщают «Известия», ссылаясь на доклад Минтруда о положении детей и семей.

В 2022 и 2021 годах подростков работало гораздо меньше (по 61,6 тыс.). Больше всего несовершеннолетних задействовано в сельском и лесном хозяйстве (30,1 тыс.), отмечается в докладе. Также их привлекают в качестве низкоквалифицированных работников (26,3 тыс.).

Тенденция сохраняется и в этом году, поскольку рынок испытывает серьезную нехватку кадров, сказал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Также влияет и желание подростков иметь собственные средства, добавил он.

В 2021 году власти приняли программу содействия молодежной занятости, рассчитанную до 2030 года. Кроме того, в прошлом году был упрощен наем подростков старше 14 лет.

На этом фоне, как писали ранее «Известия», число школьников в возрасте от 14 до 18 лет, которые разместили или обновили свои резюме, в начале 2024 года выросло на 15%.

рынок труда
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