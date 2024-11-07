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В России
57
сегодня, 15:20

Экономист рекомендует россиянам копить на покупку квартиры

Согласно рекомендациям специалиста, нецелесообразно оформлять ипотечные кредиты под высокий процент — до 25 процентов годовых.

Экономист Всеволод Спивак заявил, что россиянам в настоящее время следует повременить с ипотекой, вместо этого лучше копить на жилье, — пишет Lenta.ru со ссылкой на «Пруфы.рф».

Эксперт призвал не брать ипотеку под 25%, а положить вместо этого деньги на депозит.

«Смотрите, у вас есть миллион рублей, положите на депозит, в следующем году будет 1,2 миллиона. И копите, копите, копите, пока ставка депозита опережает темпы роста цен на жилье, а сейчас она опережает», — посоветовал он. Ипотеку же под 20-25% он назвал «черт знает чем».

Приобретать более дешевое жилье за городом он также посчитал невыгодным. При покупке такого жилья многие не учитывают расходы на транспорт и другие траты, связанные с отдаленным от города расположением.
квартиры
экономика
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