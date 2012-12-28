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В России
33 минуты назад

Российские ученые впервые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту.

Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ) — он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы, — рассказали РИА Новости в биотех-лаборатории Neiry.

«Российская биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ презентовала первые результаты уникального эксперимента - впервые в мире ученые и разработчики подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ). Крыса умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры», — сообщили в лаборатории.

Ученые подключили к нейроинтерфейсу мозг лабораторной крысы Пифии — это устройство работает в паре с ИИ, который подсказывает верный ответ с помощью электрической стимуляции мозга. Электроды нейроинтерфейса позволяют стимулировать особые зоны мозга грызуна. Он испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить «да», и в другом - когда ответ «нет». За каждый правильный ответ подопытная получала вознаграждение.

Крыса правильно ответила на сотни научных вопросов - про квазары, миелиновые оболочки, язык Python и день рождения Альберта Эйнштейна. Ученые отметили, что в обозримом будущем точно так же сможет сделать любой человек с имплантированным нейроинтерфейсом. Проект по разработке инвазивных нейроинтерфейсов в лаборатории назвали "ИИнтуиция". И в перспективе разработчики планируют создать пользовательский продукт, который поможет соединить мозг человека со знаниями всего человечества.

«Мы в Neiry занимаемся разработкой продуктов на базе нейротехнологий для совершенно разных индустрий. Результаты эксперимента «Пифия» — это один из этапов проекта «ИИнтуиция».

Например, пользователь сможет чувствовать истинность или ложность любого заявления или интуитивно понимать, какой ответ в тесте верный. Это все повысит эффективность деятельности человека. А учитывая, что вся эволюция человечества движется по пути повышения эффективности, то мы своим проектом аккуратно двигаем человека на следующую ступеньку, где его верным и надежным помощником-симбиотом будет ИИ», — прокомментировал генеральный директор Neiry Александр Панов.
наука
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