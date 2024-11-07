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В России
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57 минут назад
Экономист предлагает повышать пенсии раз в квартал по реальной инфляции
В настоящее время, после индексации на 7,5% с 1 января 2024 года, средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей.
Он назвал такой подход справедливым.
Экономист привел пример: с 1 апреля 2024 года пенсии нужно было бы повысить на 2,32% (инфляция за первый квартал), с 1 июля — на 1,71% (инфляция за второй квартал), с 1 октября — на 2,12% (инфляция за третий квартал). Стоимость пенсионного балла выросла бы так: с 1 апреля 2024 года — с 133,05 рубля до 136,14 рубля, с 1 июля 2024 года — до 138,46 рубля, с 1 октября 2024 года — до 141,4 рубля. А фиксированная выплата к страховой пенсии увеличилась бы следующим образом: с 1 апреля 2024 года — с 8134,88 до 8323,61 рубля, с 1 июля 2024 года — до 8465,94 рубля, с 1 октября 2024 года — до 8645,42 рубля.
«Такой подход к индексации пенсий справедлив, так как это позволило бы пенсионерам оперативнее получать выплаты с учетом актуальных изменений цен. Большинство пенсионеров будут рады видеть в течение года постоянные изменения не только в ценах на полках магазинов, но и в получаемой пенсии», — считает экономист.
По его словам, в условиях активной цифровизации социально-экономических процессов данная инициатива не повлечет организационно-технических сложностей.
Балынин подчеркнул, что покупательская способность пенсий россиян по итогам 2024 года не снизится, если прогноз Минэкономразвития России по инфляции (7,3%) не будет превышен.
Средняя пенсия россиян после индексации на 7,5% с 1 января 2024 года составляет 23 405 рублей.
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