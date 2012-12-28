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В России
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24 минуты назад
В МВД сообщили о возрождении мошеннической схемы «Мамонт» на маркетплейсах
МВД предупреждает: спрятанная в таком приложении шпионская программа перехватывает вводимые данные банковской карты и входящие смс-коды для кражи денег со счётов жертв.
Как пояснили в управлении, кража данных происходит по схеме «Мамонт», использование которой фиксировалось еще в 2019 году. Тогда мошенники похищали деньги и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов.
«В новой схеме злоумышленники <…> предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку. Спрятанная в приложении шпионская программа может перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие СМС-коды для кражи денег со счетов клиентов российских банков», — говорится в сообщении.
Помимо обновления схемы, в 2024 году увеличилось количество брендов, которые мошенники используют для разработки фишинговых веб-сайтов, — передает ТАСС.
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