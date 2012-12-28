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В России
44
51 минуту назад

В РФ утвердили правила перевода иностранных имен с латиницы на кириллицу

Правительство РФ утвердило правила перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность иностранцев, с латинского на кириллическое написание.

В правительстве РФ утвердили правила перевода имен и фамилий в документах иностранных граждан с латинского написания на кириллицу, соответствующее постановление было опубликовано 7 ноября.

«Утвердить прилагаемые Правила перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства, с латинского написания на кириллическое написание», — говорится в постановлении.

Уточняется, что перевод осуществляется путем использования сервиса машинного перевода, — отмечается в документе. Он представляет собой программный комплекс, обеспечивающий обработку входящего запроса, перевод по правилам, учитывающим специальные фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка, и формирование ответа, — передает РИА Новости.

«При оформлении иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию и российских виз, а также при реализации полномочий министерства внутренних дел Российской Федерации в сфере миграции перевод осуществляется на основании сведений, содержащихся в визуальной зоне и машиносчитываемой зоне (при наличии) документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина», — сообщается в правилах.

Подчеркивается, что при пересечении иностранными гражданами государственной границы Российской Федерации перевод осуществляется в информационных системах ФСБ РФ на основании сведений, содержащихся в визуальной зоне и машиносчитываемой зоне документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина посредством локальных версий сервиса машинного перевода.

латиница
кириллица
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