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В России
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сегодня, 10:51
Закупки автомобилей Lada госкомпаниями за год резко выросли
Представитель АвтоВАЗа назвал положительным трендом рост числа госзакупок автомобилей Lada и подчеркнул возможность наращивания объемов поставок.
Резкий рост, как пояснил эксперт «Контур.Закупки» Василий Данильчик, обеспечил крупный тендер «Ростелекома» на 1,03 млрд рублей. Оператор проводит закупочную процедуру на двухлетний рамочный договор с поставкой более 500 автомобилей Lada моделей Granta, Largus и Niva Travel, — рассказал представитель компании: «АвтоВАЗ имеет развитую торгово-сервисную сеть в каждом регионе присутствия подразделений «Ростелекома», что позволяет оперативно проводить сервисное обслуживание». Ежегодный пробег автомобилей Lada в «Ростелекоме» превышает 30 млн км. Корпоративный парк насчитывает более 1,66 тыс. единиц транспорта марки Lada, — пояснили в «Ростелекоме».
При этом количество тендеров по закупке автомобилей Lada на основании 223-го федерального закона выросло в годовом выражении лишь на 16%, с 370 до 429. На основании федерального закона № 44 (определяет правила закупки всего госсектора) заказы на Lada выросли в январе—октябре на 23%, с 447 закупок в прошлом году до 550 в этом. Доля закупок автомобилей АвтоВАЗа в общем количестве госзакупок машин подросла, но все еще остается очень низкой: на основании 44-го закона она выросла на 0,9 п.п., до 4,6%, на основании 223-го — на 0,8 п.п., до 5,6%.
Представитель АвтоВАЗа назвал положительным тренд на рост количества госзакупок автомобилей Lada, — передает РБК. Производственные мощности площадок предприятия позволяют и дальше увеличивать объемы таких поставок, — добавил он.
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