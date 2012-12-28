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В России
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33 минуты назад
Срок годности старых лифтов предлагают продлить на 5 лет
То есть уже спустя пять лет в России необходимо будет заменить 120 тысяч лифтов на сумму 406,5 миллиарда рублей.
Учитывая большой объем работы, министерство предлагает внести поправки в действующее регулирование — продлить срок действия этих лифтов на пять лет. Такие поправки понадобится внести в технический регламент «Безопасность лифтов», который оговаривает этот срок на уровне Евразийского союза. На практике всё будет не так просто, — следует из бумаг министерства.
Сейчас в программу включены 575 тысяч лифтов, при этом у 64 тысяч срок годности истекает уже в феврале 2025 года, а еще у 56 тысяч — в течение ближайших пяти лет. До 2030 года на ремонт потребуется более 400 миллиардов рублей. В ведомстве решили, что проще пересмотреть сроки годности лифтов, чем экстренно ремонтировать их.
То есть уже спустя пять лет в России необходимо будет заменить 120 тысяч лифтов на сумму 406,5 миллиарда рублей. Данные показатели не учитывают ситуацию в новых регионах страны.
Планируется, что Ростехнадзор проведет техническое обследование лифтов с истекающим сроком годности и вынесет заключение. Возможно, будут заменены отдельные узлы лифтов или их компоненты, либо продлен срок годности. Объекты, которые выработали свой ресурс прочности, все же заменят.
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