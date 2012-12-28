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В России
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26 минут назад

Пациенты попросили расширить критерии назначения обезболивающих


По данным Всероссийского союза пациентов, обезболивающая терапия не доступна более 10 млн россиян. Пациенты направили в Минздрав письмо с просьбой расширить ее доступность.

В пациентской организации указали, что клинические рекомендации при хроническом болевом синдроме есть только для паллиативных больных.

«Назначение препарата для других групп пациентов, в том числе и онкопациентов, возможно при условии непосредственной‌ «ссылки» из соответствующих клинических рекомендаций на рекомендации по хроническому болевому синдрому для паллиативных больных», — цитируют письмо «Известия».

Общественники подчеркнули, что концентрация законодателей исключительно на паллиативном профиле больных создает «эффект правового вакуума».

По данным ВСП, болевой синдром есть при онкозаболеваниях, также его испытывают, например, больные мультирезистентным туберкулезом, ревматоидным артритом, с болезнью Паркинсона, ВИЧ и другими заболеваниями.

Всероссийский союз пациентов предложил Минздраву рассмотреть возможность создания Всероссийского регистра пациентов с хронической‌ болью, организовать Службу контроля острых и хронических болевых синдромов, а также создать Единый научно-методический центра по лечению боли с собственным коечным фондом.

Также в организации попросили министерство поручить Российскому межрегиональному обществу изучения боли разработку отдельных клинических рекомендации‌ по лечению хронической боли без привязки к заболеваниям.

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