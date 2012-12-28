В РФ готовят ужесточение правил торговли маслом и запчастями для авто

В России готовят ужесточение оборота автомасел и запчастей. Уровень подделок среди импортных брендов превысил 50%. Контрафактную продукцию предлагают блокировать на кассах при продаже, а на все виды техжидкостей и деталей для машин распространить обязательную маркировку.