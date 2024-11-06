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В мире
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35 минут назад
В США 48 штатов столкнулись с небывалой засухой
Беспрецедентное число американских штатов столкнулось с глобальной проблемой.
Несмотря на то, что сейчас в стране осень и нет рекордной жары, засуха продолжает усиливаться. По данным специалистов, с 23 по 29 октября она затронула территории 48 штатов США — это небывалые значения.
От длительного отсутствия осадков пострадали 150 миллионов человек и 128,7 миллиона гектаров сельско-хозяйственных посевов. По словам специалистов, засушливые условия могут сильно понизить уровень воды в реках и помешать судоходству — тогда придется искать альтернативные пути для перевозки грузов и сильно увеличить транспортные расходы. В итоге вырастут цены на готовые продукты и другие товары.
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