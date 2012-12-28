33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
В России
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31 минуту назад
Минстрою РФ предлагают запретить дарксторы в жилых домах
Из-за активного развития коммерческой деятельности маркетплейсов, «дарксторы» массово размещаются в многоквартирных домах.
«Направила письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением уточнить Свод правил «Здания жилые многоквартирные». Этот документ, помимо прочего, регулирует правила размещения в жилых домах различных учреждений. При этом размещение складов в МКД запрещено. Но отсутствие четкого статуса дарксторов приводит к тому, что в МКД их появляется все больше. Предлагаю министру не только уточнить статус складов-магазинов, но и уточнить правила погрузки», — сообщила Разворотнева в своем официальном Телеграм-канале.
Депутат добавила, что разгрузка транспорта во дворах жилых домов сегодня запрещена, однако нет никаких норм относительно погрузки. Разворотнева назвала пункты распределения заказов для курьеров «источником социального напряжения», заявив, что получает жалобы от граждан, недовольных расположением дарксторов в их домах.
Ранее в апреле этого года Разворотнева сообщала, что написала обращение руководителю Роспотребнадзора с предложением внести изменения в СанПиНы, содержащие запрет размещать дарксторы в МКД.
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