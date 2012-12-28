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В России
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сегодня, 14:35

Силуанов заявил о вреде для экономики при печатании новых денег

Запуск денежного печатного станка вреден для экономики — это лишь разгонит инфляцию в стране.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в ходе просветительского марафона «Знание. Первые», что печатание новых денег приведет к высокой инфляции, — передает ТАСС.

«Выпустим больше денежных знаков, а товаров больше не произведем, в этом случае те же самые товары будут дороже. Вот это нам не нужно», — отметил министр.

По словам Силуанова, на данный момент инфляция в России находится в допустимых пределах и довольно стабильна. При этом глава Минфина подчеркнул, что власти предпринимают все усилия для того, чтобы рост потребительских цен замедлился до целевых показателей.

Банк России рассчитывает достичь цели по инфляции в 4% в 2025 году. Для этого регулятор начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

По итогам текущего года инфляция ожидается на уровне 8-8,5%.

Отвечая на вопрос, какой платежный инструмент министр бы выбрал, Силуанов указал, что предпочел бы «конечно карту».

Также он указал, что средства лучше хранить не «под матрасом», а в банках. «Храните деньги в сберегательной кассе», - пошутил он, подчеркнув, что доходность банковских депозитов сейчас очень привлекательна.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» стартовал 4 ноября, в День народного единства. Его площадками являются Москва, Архангельск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск, Якутск.
экономика
инфляция
деньги
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