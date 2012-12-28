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В России
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сегодня, 13:42

Кардиолог предупредил россиян о риске для здоровья при избыточном потреблении соли

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто рассказал, как чрезмерное употребление соли способствует повышению давления.

Главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто заявил, что к повышению артериального давления ведет избыточное потребление соли, а также продуктов, богатых солью, а нейтрализовать вредное избыточное потребление таких продуктов можно достаточным потреблением фруктов и овощей.

«Повышение артериального давления можно наблюдать после избыточного потребления соли или продуктов, богатых солью. Вредное избыточное потребление соли можно нейтрализовать достаточным потребление фруктов и овощей, особенно богатых калием», — сказал Шляхто.

По его словам, чаще всего для быстрого снижения артериального давления используются антигипертензивные препараты короткого действия, такие как каптоприл, нифедипин, моксонидин, — передает РИА Новости.
здоровье
продукты
соль
давление
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