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В России
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25 минут назад

Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Совет Федерации на заседании 6 ноября ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, — передает «Интерфакс».

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

Согласно сопроводительным материалам к закону о ратификации, развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами отвечает коренным интересам их народов и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Договором, в частности, установлено, что в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны проводят консультации для координации своих позиций и согласования возможных мер по оказанию помощи друг другу.

«В случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно своему законодательству», — отмечается в материалах.

При этом РФ и КНДР обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против одной из сторон, а также не допускать использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности и территориальной неприкосновенности другой стороны.

В договоре также закреплены положения, касающиеся сотрудничества по вопросам установления справедливого многополярного нового миропорядка и создания механизмов по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности сторон.

Две страны договорились сотрудничать в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, науки и техники, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма, охраны окружающей среды, предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, стороны будут поддерживать развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, углублять контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами, взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами.

«В статье 16 Договора содержатся обязательства сторон противодействовать применению односторонних принудительных мер, введение которых они считают незаконным и противоречащим Уставу ООН и нормам международного права», — говорится в материалах.

Кроме того, Россия и КНДР обязуются воздерживаться от присоединения к мерам или от поддержки мер любой третьей стороны, если они затрагивают или направлены на одну из договаривающихся сторон, ее лиц или их собственность, находящуюся под юрисдикцией такой третьей стороны, товары, происходящие из одной стороны, предназначенные для другой, или работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, предоставляемые поставщиками другой стороны.

Москва и Пхеньян также договорились предпринимать усилия для устранения или минимизации прямого и косвенного воздействия подобных мер в случае их введения в отношении одной из сторон.

Договором затрагиваются вопросы сотрудничества в сфере международной информационной безопасности. Определено, что стороны выступают за равные права для государств в управлении интернетом, а также против злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, содействуют взаимному общению между народами сторон, укрепляют координацию в деле противодействия дезинформации и агрессивным информационным кампаниям, отмечается в сопроводительных материалах.

Договор вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. С этой же даты прекратится действие Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.
КНДР
политика
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