В мире
62
сегодня, 11:30
Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в США
Политик назвал свой результат в президентской гонке «политической победой, которой прежде не знала история США».
«Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — заявил он, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Республиканская партия США получила большинство в верхней палате конгресса — сенате, свидетельствуют предварительные подсчеты результатов голосования, — передает РБК со ссылкой на Fox News. Партия заполучила 51 место, необходимое для доминирования в верхней палате.
Демократы, по данным Fox News, получают 43 места.
По прогнозу телеканала, Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября в США выборах. Правящую Демократическую партию США на них представляла Камала Харрис. Она с января 2021 года является вице-президентом США. Трамп был 45-м американским президентом. Выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену.
0
0
0
0
0
Комментарии