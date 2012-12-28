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сегодня, 11:30

Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в США

Политик назвал свой результат в президентской гонке «политической победой, которой прежде не знала история США».

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде, — передает ТАСС.

«Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — заявил он, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Республиканская партия США получила большинство в верхней палате конгресса — сенате, свидетельствуют предварительные подсчеты результатов голосования, — передает РБК со ссылкой на Fox News. Партия заполучила 51 место, необходимое для доминирования в верхней палате.

Демократы, по данным Fox News, получают 43 места.

По прогнозу телеканала, Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября в США выборах. Правящую Демократическую партию США на них представляла Камала Харрис. Она с января 2021 года является вице-президентом США. Трамп был 45-м американским президентом. Выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену.


США
выборы
политика
Трамп
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