В России
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42 минуты назад
В РФ промаркируют все виды техжидкостей и деталей для машин
В комитете по регламенту Совфеда прошел круглый стол, в котором приняли участие представители Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей. По данным участников круглого стола, уровень подделок среди зарубежных брендов превысил 50%.
Об этом рассказали на круглом столе в комитете по регламенту Совфеда с участием представителей Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей.
По результатам слушаний за подписью председателя комитета Вячеслава Тимченко в Минпромторг и правительство направлены письма с предложением подключить автопродукцию и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).
В документе предложено автоматически блокировать на кассах продажу контрафактных смазочных материалов и автожидкостей. Для обеспечения технической возможности этого сенаторы хотят инициировать изменения в постановление правительства № 1944, регламентирующее правила допуска к ГИС МТ. Отсутствие информации о товаре в этой системе может служить основанием для запрета его продажи, — говорится в письме Вячеслава Тимченко.
Указанная мера может распространяться на любые организации, которые занимаются подобным видом деятельности, в том числе маркетплейсы и мастерские по техобслуживанию транспортных средств.
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