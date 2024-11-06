В РФ промаркируют все виды техжидкостей и деталей для машин

В комитете по регламенту Совфеда прошел круглый стол, в котором приняли участие представители Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей. По данным участников круглого стола, уровень подделок среди зарубежных брендов превысил 50%.