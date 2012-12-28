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В России
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сегодня, 09:58

Глава Дагестана сообщил об уничтожении беспилотника над Каспийском

В Дагестане российские военнослужащие средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил в своем официальном Телеграм-канале, что утром 6 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат.

По его словам, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и не публиковать фото и видео, которые могут помочь врагу.

Утром жители Каспийска сообщали об уничтожении беспилотника. Они рассказали о двух взрывах в районе семи часов утра. О том, были ли зафиксированы разрушения и есть ли пострадавшие, данных не приводилось.

В ночь на 6 ноября беспилотники пытались атаковать два региона России. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над Курской областью, еще один — над Орловской, — сообщает Минобороны России в Телеграм-канале.
беспилотники
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Дагестан
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