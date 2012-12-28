В России
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сегодня, 09:58
Глава Дагестана сообщил об уничтожении беспилотника над Каспийском
В Дагестане российские военнослужащие средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник.
По его словам, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб.
Он призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и не публиковать фото и видео, которые могут помочь врагу.
Утром жители Каспийска сообщали об уничтожении беспилотника. Они рассказали о двух взрывах в районе семи часов утра. О том, были ли зафиксированы разрушения и есть ли пострадавшие, данных не приводилось.
В ночь на 6 ноября беспилотники пытались атаковать два региона России. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над Курской областью, еще один — над Орловской, — сообщает Минобороны России в Телеграм-канале.
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