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В России
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22 минуты назад
В России рекордно вырос спрос на двухкомнатные квартиры
Доля спроса на двухкомнатные квартиры в новостройках с начала года выросла с 18% до 28%, рассказали «Известиям» в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».
По оценке эксперта, по сравнению с началом текущего года доля россиян, интересующихся однокомнатными квартирами и студиями снизилась с 41% до 36%. Доля тех, кто выбирает двухкомнатные квартиры напротив выросла с 18% до 28%. Трехкомнатные по-прежнему смотрят 12% россиян, а многокомнатные — 24% против 29% в начале года.
По мнению Дениса Жалнина, дальнейший рост ключевой ставки на будущих заседаниях ЦБ, может спровоцировать приток на рынок новостроек покупателей, которые будут защищать свои сбережения, инвестируя в недвижимость, что может увеличить долю спроса на квартиры меньшей площади за счет их более низкой конечной цены.
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