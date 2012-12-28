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22 минуты назад

В России рекордно вырос спрос на двухкомнатные квартиры

Доля спроса на двухкомнатные квартиры в новостройках с начала года выросла с 18% до 28%, рассказали «Известиям» в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».

«Большая часть квартир на первичном рынке сейчас приобретается либо с использованием семейной ипотеки и средств материнского капитала, либо за наличные после продажи имеющегося жилья. Купить стартовое жилье стало значительно сложнее как из-за выросших требований к минимальному размеру первоначального взноса, так и из-за сложностей с получением недостающих денежных средств. Раньше часто те, кто приобретал свое первое жилье, брали потребительский кредит на недостающую сумму первоначального взноса, сейчас потребительские кредиты стали недоступными», — пояснил директор комбината Денис Жалнин.

По оценке эксперта, по сравнению с началом текущего года доля россиян, интересующихся однокомнатными квартирами и студиями снизилась с 41% до 36%. Доля тех, кто выбирает двухкомнатные квартиры напротив выросла с 18% до 28%. Трехкомнатные по-прежнему смотрят 12% россиян, а многокомнатные — 24% против 29% в начале года.

По мнению Дениса Жалнина, дальнейший рост ключевой ставки на будущих заседаниях ЦБ, может спровоцировать приток на рынок новостроек покупателей, которые будут защищать свои сбережения, инвестируя в недвижимость, что может увеличить долю спроса на квартиры меньшей площади за счет их более низкой конечной цены.

недвижимость
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