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В России
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28 минут назад
Россиянки стали реже отказываться от детей в роддомах
Издание также запросило статистику у всех субъектов РФ и получило данные из 21 региона. Чаще всего от детей в 2014 году отказывались в Челябинской области, тогда число составило 174 ребенка. Но в 2023 году в роддомах в этом регионе оставили уже на 80% меньше — 35 детей. В Нижегородской области 10 лет назад матери отказались от 141 ребенка, в 2023 году — от 36.
С 2014 года по 2023 год в тройку лидеров по снижению числа отказов (среди 21 региона, которые предоставили данные «Известиям») вошли республика Коми (94%), Архангельская область (89%) и ХМАО (83%). В то время как в Ненецком АО в 2014-м, 2022-м, 2023-м и 2024 годах отказов от детей не зафиксировано, один случай был лишь в 2015 году. В Минздраве снижение отказов связывают с работой программ профилактики в регионах.
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